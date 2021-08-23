Украина, США и Германия провели в Киеве переговоры о "Северном потоке - 2"

Министры энергетики Украины, США и Германии провели переговоры относительно "Северного потока - 2" и транзита газа через территорию Украины. Герман Галущенко, Дженнифер Гренхольм и Петер Альтмайер встретились в Киеве в рамках саммита Крымской платформы.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго Украины.

Министры говорили об обеспечении надежности поставок газа в Европу, важность продолжения транзита украинской ГТС и шаги, которые обеспечат Украине гарантию в реализации транзитного потенциала. "Гарантии для Украины должны быть наполнены реальным содержанием, мы обсудили с министрами перечень возможностей, которые могут быть реализованы", - заявил по этому поводу Галущенко. Отдельный акцент участники встречи сделали на применении Третьего энергетического пакета и вопросе устранения монополии "Газпрома" на европейском рынке.

"В частности, оператор "Северного потока - 2" вопреки европейским правилам не является реально отделенным от "Газпрома", это просто его дочерняя компания. "Газпром" не обеспечивает равный доступ к "ПП2" всем компаниям, поскольку де-факто "Газпром" имеет монополию на пользование этим газопроводом. Если даже "Газпром" предоставит такой доступ третьим компаниям к "Северному потоку - 2", то, учитывая недавнее решение Европейского суда по иску Польши , при сертификации оператора должно быть обеспечено, чтобы "Газпром" предоставлял такой доступ и ко всем другим газопроводам в Европу, в том числе и через Украину", - объяснил позицию Украины председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, который также принимал участие в переговорах.

По его словам, Украина предлагает европейским компаниям в действующих контрактах с "Газпромом" инициировать перенос точек передачи газа с западной на восточную границу Украины и заключить долгосрочные контракты на транзит газа через Украину в Европу.

Немецкий министр пообещал попробовать организовать консультации по этому вопросу.

Министр Галущенко также отметил важность синхронизации энергосистемы Украины со странами Европейского союза и заявленной поддержке этого процесса со стороны его коллег из США и Германии. Поддержка этих реформ, инвестиции в трансформацию угольной отрасли, снижение выбросов должны обеспечить комплексный процесс декарбонизации украинской энергетики.

Напомним, что РоSSия завершила прокладку труб "Северного потока - 2" и планирует запустить его в эксплуатацию еще до конца года. После того, как это произойдет, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.