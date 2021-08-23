На Киевском саммите первых леди приняли декларацию о сотрудничестве

На Киевском саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Софии Киевской параллельно с учредительным саммитом Крымской платформы, приняли совместную Декларацию о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН .

На сайте президента Украины сообщается, что саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей, на которых обсуждались вопросы равного доступа к качественной медицинской помощи, вызовы в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения всех людей без каких-либо форм дискриминации.

К дискуссии присоединились семь международных и украинских экспертов, а также специальные гости, среди которых - первая леди США в 1993-2001 годах, бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон, американская актриса Робин Райт, американский эссеист Насим Талеб, афганская режиссер Сахра Карими.

Фото: president.gov.ua

Декларация саммита призвана заложить основы для плодотворного сотрудничества в формате международной платформы.

"Мягкая сила получила свой первый международный документ и теперь сможет постоянно и более эффективно работать в долгосрочной перспективе", - заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

В конце саммита прозвучало заявление о необходимости защиты женщин, детей и семей в условиях конфликтов.

"Сегодня в такой защите нуждаются женщины, дети и семьи в Афганистане и многих других горячих точках мира. Только в Украине в результате внешней вооруженной агрессии сотни тысяч женщин, детей и семей потеряли свои дома и нуждаются в помощи и поддержке. Каждый и каждая из нас может и должна стать голосом тех, кто лишен возможности быть услышанными. Сегодня было основано социальное медиадвижение #WeCanSaveThem, который призывает всех неравнодушных граждан активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей в конфликтах и способы оказания помощи им", - заявила Елена Зеленская.