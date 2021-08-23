Украинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонии

Бывший нардеп оказался в колонии.

Украинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонии
Фото: Макс Требухов

Пресненский суд Москвы в понедельник, 23 августа, назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима владельцу алкогольной компании "Олимп", бывшему депутату Верховной Рады Павлу Климцу.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Климца признали виновным в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным роSSийского следствия, в 2017 году Климец пытался с помощью взятки вернуть себе крымский коньячный завод "Бахчисарай". РоSSияне задержали Климца в 2019 году во время кратковременного визита в Москву.

Обвинения по этому делу были предъявлены также подчиненной Климца Юлии Самойловой и бизнесмену Андрею Грохольскому. Они получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

Напомним, что во времена Януковича Климец входил в сотню самых богатых бизнесменов Украины. Он был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах.

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