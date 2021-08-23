Обнародован текст декларации, принятой по результатам работы Крымской платформы в Киеве

Обнародован текст совместной декларации, одобренной по результатам работы Крымской платформы в Киеве 23 августа.

Декларация одобрена всеми участниками мероприятия, в котором приняли участие представители 46 государств и международных организаций.

"Участники Международной Крымской платформы,

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартией для новой Европы, а также целями и принципами международного права, включая международное право прав человека и международное гуманитарное право,

принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины» и последующие резолюции о состоянии соблюдения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, и по проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей,

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года под названием «Определение агрессии», в которой, среди прочего, указано, что никакие территориальные приобретения или особые преимущества, полученные в результате агрессии, не признаются и не должны признаваться правомерными,

принимая во внимание положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192, которая призывает государства-члены конструктивно привлекаться к согласованным действиям, в том числе в рамках международных структур по вопросам, касающихся Крыма,

подчеркивая универсальный и унифицированный характер Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и подтверждая, что Конвенция устанавливает правовые рамки, в которых должна осуществляться вся деятельность в морях и океанах,

принимая во внимание Приказ, принятый 19 апреля 2017 года Международным Судом ООН по представлению Украины об определении временных мер, пока дело находится на рассмотрении, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РоSSийской Федерации), которая накладывает на РоSSийскую Федерацию обязательства воздержаться от сохранения существующих и внедрение новых ограничений на способность крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис, а также обеспечивать доступность образования на украинском языке,

принимая во внимание решение, вынесенное 14 января 2021 года Большой палатой Европейского суда по правам человека по делу Украины против РоSSии (по Крыму) (жалобы № 20958/14 и 38334/18), в котором делается вывод о том, что РоSSия осуществляла эффективный контроль над Крымом в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года и в период после 18 марта 2014 года,

подтверждая приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,

в который раз напоминая о том, что Участники Международной Крымской платформы не признают и продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности с угрожающими последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств,

Участники Международной Крымской платформы осуждают

продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые испытывают жители Крыма, такие, как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые испытывают в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты,

продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе,

препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемым в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков,

продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения роSSийских граждан в Крым,

Участники Международной Крымской платформы решили

создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РоSSийской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом,

продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя РоSSийской Федерацией,

рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РоSSийской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия РоSSии того требуют,

противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе,

повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанный на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,

призвать РоSSийскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и другими применимыми нормами международного права, требовать, чтобы РоSSийская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности, миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающими всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций,

объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами, как на территории оккупированного Крыма, так и на территории РоSSийской Федерации,

призвать РоSSийскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые на сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации,

использовать соответствующие механизмы ООН , Совета Европы, ОБСЕ , других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма,

рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,

создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств - участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма),

признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей,

Подытоживая, Участники

приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки РоSSии узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы,

подтверждают свою решимость поддерживать давление на РоSSию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией,

приветствуют создание в Украине Национального офиса Крымской платформы,

приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу присоединяться к деятельности сети,

ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове,

призывают РоSSийскую Федерацию присоединяться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.