Враг стрелял у Водяного и заминировал территорию с помощью дрона

Потерь среди украинских военных нет.

Враг стрелял у Водяного и заминировал территорию с помощью дрона
Фото: facebook/Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 17:00 понедельника, 23 августа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации с помощью квадрокоптера осуществили дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрел роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

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