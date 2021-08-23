В Киеве открыли Офис Крымской платформы

Национальный офис создан на базе представительства президента в Крыму.

В Киеве на базе представительства президента в Крыму открыли Национальный офис Крымской платформы. Он будет предоставлять консалтинговую, экспертную и информационную поддержку этой инициативе.

Открытие Офиса состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского, который является инициатором Крымской платформы.

"Представительство президента Украины в Крыму является тем органом, на базе которого основан постоянно действующий офис Крымской платформы", - рассказал на церемонии постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Президент Зеленский подчеркнул, что Офис "будет работать 24/7».

Ближайшие задачи, поставленные перед офисом Крымской платформы, - это расширение онлайн-услуг для крымчан, запуск программы по поддержке талантливой молодежи в Крыму, научные исследования по вопросам Крыма, создание музея крымскотатарской культуры.

Среди прочего, планируется также запустить веб-сайт об оккупации Крыма с февраля 2014 года.

Напомним, что 23 августа в Киеве состоялся первый учредительный саммит Крымской платформы с участием 46 иностранных государств и международных организаций.

На нем была принята декларация, согласно которой участники платформы обязуются не признавать Крым роSSийским.