Порошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма

"Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма".

Порошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма
Петр Порошенко
Фото: "ЕС"

За Крым Украина боролась с первых дней оккупации в 2014 году - об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады.

Порошенко призвал продолжить укрепление проукраинской международной коалиции, созданной еще при его каденции, и инициировать проведение в этом году специального заседания Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма, сообщили в пресс-службе "ЕС".

"Освобождение украинских территорий от роSSийской оккупации относится к основным приоритетам нашего государства. И очень важно, что этот приоритет нас всех объединяет. Международная платформа по деоккупации Крыма полностью совпадает с нашими принципами и целями. Мы искренне благодарны всем странам, в том числе тем, представители которых присутствуют сейчас в этом зале, за формирование мировой коалиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, международная коалиция была создана до Крымской платформы и сейчас требует своего дополнительного развития на ее базе.

"Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма. Эта работа по ответственности Кремля нами была начата с марта - тогда на площадке ООН была принята резолюция Генассамблеи о поддержке территориальной целостности нашего государства. И 100 стран мира в Генассамблее нас поддержали. Без мартовской резолюции 2014 года нам было бы намного труднее", - напомнил пятый президент.

Порошенко напомнил также о ежегодных резолюциях Генассамблеи о состоянии прав человека в Крыму.

"Отдельно о милитаризации Крыма и Севастополя, о милитаризации частей Черного и Азовского морей и других. Тем более, без крымской Декларации 2018 года Соединенных Штатов - так называемой "Декларации Помпео". Без решений Международного суда ООН, где РоSSия должна нести ответственность. И сейчас нам надо объединить усилия для того, чтобы запланировать четкие шаги и в этом году провести специальное заседание Генассамблеи ООН с четким порядком дня, который утвердит эта международная коалиция", - призвал Петр Порошенко.

Напомним, что парламент сегодня собрался на внеочередную сессию для принятия проекта постановления об обращении к правительствам и парламентам стран, а также международных организаций. Это постановление выводит Крымскую платформу в парламентское измерение.

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