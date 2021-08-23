СБУ провела на востоке масштабные антидиверсионные учения

СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

На этот раз тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске, сообщили в спецслужбе.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ , Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

Во время тренировок, в частности, отработали задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост, перехват преступников, бежавших из города, и ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Кроме того, благодаря учениям, был обнаружен тайник с военными средствами поражения. Изъяли три ручных противотанковых гранатомета - РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ- 26 ручной противотанковый гранатомет РПГ- 18, мину МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти четыре тысячи патронов калибра 5,45 и 20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, тайник устроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

"Учения продолжаются и будут продолжаться до начала сентября, но только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей", - добавили в СБУ .

Как сообщалось, с 9 по 13 августа Объединенные силы провели командно-штабные учения на пяти полигонах. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.

9 августа роSSийская армия начала масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.