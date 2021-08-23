Федеральный канцлер Австрии Курц обратился к Кличко и поздравил Украину с Днем Независимости

Он заявил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и отметил, что так будет и в будущем.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинцев и лично мэра Киева , лидера партии "УДАР" Виталия Кличко с Днем Независимости Украины. Как сообщает официальный сайт партии "УДАР Виталия Кличко", в своем видеообращении Себастьян Курц особо отметил, что в последние годы в Киеве и других городах страны было много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении.

Курц отметил, что Украина имеет величественную историю.

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий, я рад поздравить вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны было много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении", - говорится в поздравлении.

Себастьян Курц также заверил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и отметил, что так будет и в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" - пожелал Федеральный канцлер Австрии.