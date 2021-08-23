Ляшко спрогнозировал, что в Украине вспышка заболеваний ковидом произойдет зимой

"В Украине и в странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания ковидом отличается".

Ляшко спрогнозировал, что в Украине вспышка заболеваний ковидом произойдет зимой
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал вспышку заболеваний коронавирусом в Украине зимой.

Об этом он заявил на брифинге во время Киевского саммита первых леди и джентльменов, пишет Укринформ.

Ляшко отметил, что в Украине и в странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания ковидом отличается. Например, в Нидерландах "буквально за три-четыре дня" количество случаев инфицирования с 200-300 возросло до 10 тыс., продержалось три недели и пошло на убыль.

Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если учитывать эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большом росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март", - сказал министр.

Ляшко отметил, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. "Для этого больницы первой волны обеспечены централизованно кислородом, поскольку при лечении больных наиболее востребованной является именно кислородная терапия. "Поэтому на это и перенаправлено внимание", - подчеркнул министр.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин действовал до конца августа, однако Минздрав обратился с просьбой продлить его. С 5 августа, согласно постановлению Кабмина, изменились связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Адаптивный карантин предусматривает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне, данные из Крыма отсутствуют.

Ранее также сообщалось, что Минздрав разрешит работать во время карантина заведениям и ТРЦ, при вакцинации 80% работников.

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