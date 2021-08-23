В "Слуге народа" работают над реформой системы управления Киевом

Нынешняя система, когда избранный мэр одновременно является главой КГГА, не соответствует реалиям децентрализации, в рядах фракции “Слуга народа” есть 50 людей, которые могут профессионально управлять городом.

Об этом журналистам перед заседанием внеочередной сессии Верховной Рады Украины девятого созыва заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент LB.

"Такой день - "Крымская платформа", День флага, а мы говорим о мелких хозяйственных вопросах - председательство в КГГА. Я - коренной киевлянин и уже устал говорить о том, что мы не таким Киев себе видим. Да, возможно, нас, киевлян, устраивает центр. Здесь появляются мосты, стеклянные. Но, когда ты выезжаешь на периферию города, там уже появляются проблемы. Они там и логистического и организационного характера, с ЖКХ. А потом, я извиняюсь, выясняется, что тендер был по партам в школу по завышенной цене. Думаю, если мы будем воровать на партах в школах, то из этого следует делать серьезные выводы правоохранительным органам", - заявил он.

Корниенко отметил, что пока не звучат обвинения конкретно в адрес главы КГГА - Виталия Кличко. "А в адрес людей, которых он назначал. Если ты назначаешь людей, которые воруют на партах в школах, либо на них зарабатывают, то надо лучше подходить к кадровой политике", - считает народный депутат.

Он также подчеркнул, что этот вопрос не о персоне Кличко или любого другого мэра. "Этот вопрос об управлении городом, где заложено очень серьезное противоречие. Она заключается в том, что в самой Конституции и в результате этого во всей стране есть одна система управления областью, где есть глава областной государственной администрации, в районе - районной, которые назначаются президентом по представлению Кабинета министров. И это вертикаль исполнительной власти. В Киеве - какая-то своя история. С ног на голову. Она заключается в том, что люди выбрали мэра, и он автоматически становится этим назначенцем. Конечно, он не отвечает ни перед Кабмином, ни перед президентом. Хотя формально, по Конституции, он подотчетен и подконтролен. Но ни один мэр, который был избран и назначен главой КГГА, себя так не вел ... Соответственно - работа не идет", - добавил Корниенко.

Глава партии отметил, что систему управления в Киеве нужно реформировать, и эта реформа не должна противоречить Конституции. "Сейчас мы работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона о Киеве . Или в ту редакцию, которая есть. Надо выяснить процедурный момент. Потому во втором чтении будет редакция, которая уже готова. И много правок. Она очень новаторская. Мы не уверены, что город с помощью этих изменений сможет быстро привести все в порядок", - cказав Корниенко.

Если говорить об увольнении и назначении, то, по его мнению, эти вопросы всегда будут звучать, потому что это прерогатива Офиса президента.

"Что касается конкретных кандидатур, то я могу в нашей фракции назвать 50 человек, которые могут возглавить КГГА. Абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры, специалисты по местному самоуправлению. Мы провели децентрализацию", - подытожил депутат.