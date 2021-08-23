Вступил в силу закон об электронных паспортах

Закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.

Вступил в силу закон об электронных паспортах
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

23 августа вступил в силу Закон об электронных паспортах, который закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" был принят Верховной Радой 30 марта 2021 года.

Закон устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу оформляется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы или въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В е-паспортах должна быть указана информация о месте проживания и код налогоплательщика.

Закон должен разрешить продолжение удобных для использования через мобильное приложение портала "Дія" безбумажных сервисов.

Нормативно-правовой акт закрепляет на уровне Закона и продолжает после 2021 года на постоянной основе экспериментальный проект правительства.

Добавим, Украина стала первым государством в мире, которое узаконило электронные паспорта.

Напомним, сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія". Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования, отмечают в Офисе президента.

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