Анджей Дуда заверил Украину в поддержке "крымского вопроса" со стороны Польши

Президент Польши считает, что Крымская платформа является возможностью выразить солидарность и заявить о непризнании оккупации.

Анджей Дуда заверил Украину в поддержке "крымского вопроса" со стороны Польши
Анджей Дуда
Фото: Скрін

Президент Польши Анджей Дуда заверил Украину в поддержке "крымского вопроса". Об этом он сказал во время выступления на саммите Крымской платформы.

"Польша очень хорошо понимает, что чувствует человек, который теряет свое имущество, свое достоинство, которого пытаются лишить национальной идентичности, говорят, что это не его государство", - заявил он.

Дуда добавил, что хочет четко сказать украинским братьям: "поляки вас понимают, вашу ситуацию, ваши чувства, страдания".

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. В нашей стране слово "солидарность" имеет силу. Украина нуждается сегодня чрезвычайно в международной солидарности. Наша встреча является возможностью выразить солидарность и прокоммуницировать миру, что мы не признаем нелегальной оккупации и аннексии Крыма и г. Севастополь", - заявил президент Польши.

Он отметил, что Польша в 1945 году также столкнулась с ситуацией, когда от нее отвернулись страны-союзники.

"Встреча сегодня - это возможность сказать четко - вопрос Крыма нам небезразличен, мы неравнодушны к попранию международного права", - заверил он.

Напомним, 23 августа в Киеве стартовал инаугурационный саммит Крымской платформы. По его результатам будет принята совместная декларация. Участниками стали 46 государств и международных организаций.

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