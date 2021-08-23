Анджей Дуда заверил Украину в поддержке "крымского вопроса" со стороны Польши

Президент Польши считает, что Крымская платформа является возможностью выразить солидарность и заявить о непризнании оккупации.

Президент Польши Анджей Дуда заверил Украину в поддержке "крымского вопроса". Об этом он сказал во время выступления на саммите Крымской платформы.

" Польша очень хорошо понимает, что чувствует человек, который теряет свое имущество, свое достоинство, которого пытаются лишить национальной идентичности, говорят, что это не его государство", - заявил он.

Дуда добавил, что хочет четко сказать украинским братьям: "поляки вас понимают, вашу ситуацию, ваши чувства, страдания".

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. В нашей стране слово "солидарность" имеет силу. Украина нуждается сегодня чрезвычайно в международной солидарности. Наша встреча является возможностью выразить солидарность и прокоммуницировать миру, что мы не признаем нелегальной оккупации и аннексии Крыма и г. Севастополь", - заявил президент Польши .

Он отметил, что Польша в 1945 году также столкнулась с ситуацией, когда от нее отвернулись страны-союзники.

"Встреча сегодня - это возможность сказать четко - вопрос Крыма нам небезразличен, мы неравнодушны к попранию международного права", - заверил он.