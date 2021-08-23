Депутаты приняли обращение к международным организациям для сотрудничества в рамках Крымской платформы

"За" отдали голоса 283 народных депутата.

Депутаты приняли обращение к международным организациям для сотрудничества в рамках Крымской платформы
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада на внеочередной сессии 23 августа проголосовала в целом за проект постановления об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РоSSийской Федерации.

"За" отдали голоса 283 народных депутата.

"Семь лет назад часть нашей территории и людей украли. Сегодня мы продолжаем бороться, чтобы вернуть. Но бороться одному всегда трудно, поэтому мы должны делать это вместе. Сегодня Крымская платформа, которая начинает свою работу, должна иметь три составляющих, без одной из них она не будет работать. Это парламентское измерение, президентское направление и правительственное", - отметил перед голосованием спикер парламента Дмитрий Разумков.

Со словом также выступили президент парламента Чехии Милош Вистрчил и президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби.

Постановление представил один из ее инициаторов Ахтем Чийгоз ("Евросолидарность"). Он отметил, что постановлением создается парламентское измерение Крымской платформы. Глава международного комитета Александр Мережко заявил, что проект постановления позволит усилить международное сотрудничество в рамках Крымской платформы. Это придаст дополнительный толчок деоккупации Крыма и Севастополя. Он также добавил, что комитет рекомендовал принять проект постановления за основу и в целом.

Верховная Рада Украины своим решением постановила:

"Утвердить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РоSSийской Федерации".

В тексте обращения Верховная Рада призывает к консолидации усилий и осуществлению международного политико-дипломатического давления на государство-оккупанта для защиты демократических идей и ценностей.

Генассамблею ООН, ПАСЕ и Европарламент депутаты призывают принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление территориальной целостности Украины, а также призывают государства - члены ООН присоединиться к работе Крымской платформы во всех измерениях.

"Призываем международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив РоSSийской Федерации, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развитию Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление территориальной целостности Украины" , - отмечается в документе.

В обращении также осуждается принудительная паспортизация РоSSийской Федерацией граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Иностранных партнеров просят усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на РоSSию в ответ на нарушения ею норм международного права.

"В очередной раз требуем от РоSSийской Федерации полного выполнения своих международных обязательств и вывода с территории Украины своих вооруженных формирований, включая те, над которыми она осуществляет прямой или опосредованный контроль, вывод вооружения и военной техники, прекращения преступной практики изменения демографического состава населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, системных нарушений прав человека, в том числе прав коренных народов, в частности, права на сохранение культурного наследия и свободу вероисповедания, а также пресечения совершения военных преступлений и преступлений против человечности и возвращения Украине полного контроля над ее территорией в международно признанных границах", - говорится в обращении Верховной Рады.

Депутаты также просят создать Межпарламентский координационный совет "Крымская платформа", который будет проводить деятельность на следующих принципах:

  • координации усилий на межпарламентском уровне в сфере развития и соблюдения политики непризнания аннексии Крымского полуострова РоSSийской Федерацией;
  • парламентского контроля в сфере введения ограничительных мер (санкций) в отношении РоSSийской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта, ее должностных лиц, физических и юридических лиц, причастных к неправомерной оккупации и попытке аннексии;
  • координации и согласования позиций и шагов государств - участников Крымской платформы в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях при рассмотрении вопросов деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины;
  • усиления межпарламентского сообщества и объединения усилий, направленных на защиту прав и свобод гражданского населения во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе;
  • парламентского контроля за реализацией проектов, направленных на преодоление экономических и экологических последствий роSSийской оккупации части территории Украины.

После подписания постановления Глава Верховной Рады Украины безотлагательно направит текст обращения Верховной Рады Украины Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств. Будут приняты меры по созданию Межпарламентского координационного совета Крымской платформы.

Напомним, сегодня состоялся саммит инаугурации Крымской платформы, участие в котором приняли 44 страны и международные организации. Участники саммита подписали совместную декларацию по итогам саммита.

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