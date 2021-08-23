Нацгвардейцы завершили курс по подготовке снайперов с участием канадских инструкторов

На базе курса создадут учебную программу базовой подготовки снайперов по стандартам НАТО.

Фото: mvs.gov.ua

В Киевской области завершился первый специальный курс подготовки снайперов. В проведении курса значительную помощь оказали инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция "UNIFIER").

Как сообщили в МВД, гвардейские снайперы отрабатывали все этапы снайпинга, начиная с выбора и обустройства снайперской позиции, скрытого передвижения и маскировки, военной топографии и заканчивая совершенствованием практических навыков ведения огня по различным целям и его корректировку.

Фото: mvs.gov.ua

"Это был тяжелый курс, вы должны очень гордиться прохождением этого курса, в будущем мы будем иметь такие стандарты, которым вас научили сейчас, так что будьте очень горды. Снайперское дело - это всегда развитые технологии и методики. Имейте в виду, что надо все время учиться, все время практиковаться. Так что продолжайте в том же духе, как и в течение курса", - рассказал гвардейцам начальник службы координации подготовки снайперов ГУ НГУ полковник Николай Шерстюк.

Снайперы переняли учебную программу по системе НАТО и передали канадским коллегам опыт, приобретенный в боевых действиях.

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, соответствующей стандартам НАТО.

Фото: mvs.gov.ua

На каждом этапе подготовки участники курса после освоения теории и практики проходили зачетные стандарты, на выполнение которых у них было лишь несколько попыток. Итогом подготовки стало исполнение комплексной тактической задачи.

После составления стандартов и выполнения итоговой комплексной снайперской задачи с боевой стрельбой курсанты получили сертификаты и удостоверения о прохождении специального курса подготовки снайперов.

Фото: mvs.gov.ua/

"Далее ответственность за развитие снайпинга в Нацгвардии лежит именно на вас. Этот курс был тяжелым, и работа тоже будет тяжелая, но ваши враги, наши враги, не спят. Я желаю вам наилучшего в вашей специализации и хорошей службы, когда вы вернетесь в свои подразделения", - сказал представитель канадской стороны.

Напомним, Национальная гвардия Украины начала разработку доктрины по принципам НАТО с участием американских и канадских советников.

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