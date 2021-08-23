Джемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталось

"ООН оказалась неспособной прекратить агрессию в Крыму".

Джемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталось
Фото: Макс Левин

Крымские татары снова оказались под властью оккупационного режима, который по многим параметрам является хуже советского.

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил во время учредительного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

"(Они, - ред.) ... под давлением оккупантов вынуждены вновь покидать свою родину. За прошедшие 7,5 лет им (роSSийской власти, - ред.) удалось выжить около 30 тыс. крымских татар, а завезли в Крым от 600 тысяч до полутора миллионов роSSийских граждан", - сказал Джемилев.

"Мы были уверены, что мировое сообщество, прежде всего ядерные страны - подписанты Будапештского меморандума, будут принимать самые решительные меры для обуздания агрессора. Но этого не произошло. Мы, конечно, благодарны мировому сообществу за принятие резолюций, Генассамблее ООН и международным организациям за требования прекратить оккупацию Крыма, благодарны за те санкции, которые наложили на страну-агрессора. Однако всего этого для освобождения Крыма от оккупации оказалось недостаточно", - добавил он.

По словам Джемилева, ООН оказалась неспособной и не будет в состоянии предотвращать агрессию и прекратить ее, захват чужих территорий и международный бандитизм, пока агрессор имеет право вето в Совете Безопасности - ключевой структуре ООН.

Джемилев отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно сказал, что вторжение РоSSии в Украину стало следствием необоснованного доверия западных стран к РоSSии, и что нужно четко определить красные линии в отношении РоSSии.

"Для нас это очень обнадеживающие слова, поскольку подразумевается, что мировое сообщество примет какие-то меры, чтобы воспрепятствовать агрессивной политике РоSSии. И здесь для нас очень важный вопрос: где же эта красная линия проходит и сколько до нее осталось", - подытожил он.

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