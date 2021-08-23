Янош Адер: венгры понимают, почему аннексия Крыма - это незаживающая рана для украинцев

Президент Венгрии Янош Адер заявил, что на примере собственной истории венгры понимают, почему аннексия Крыма - это такая чувствительная, незаживающая рана для украинцев.

Об этом он сказал во время учредительного саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"В течение нашей тысячелетней истории мы часто сталкивались со случаями, когда великая держава навязывает нам свои правила. Именно это происходило во время правления Османской империи, Австро-Венгерской империи. Это произошло в 1956 году, когда венгры пытались лишить себя кандалов, которые на них наложил советский режим", - сказал Адер.

Он отметил, что страна на собственном опыте убедилась, как внешние силы произвольно перекраивают границы в Европе.

"Две трети территории Венгрии, ее населения были оторваны от нее вследствие этих действий. Венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. И никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотели бы жить. Венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали в течение многих веков, так как у них отобрали их школы, дома. Принимались все меры для того, чтобы они не могли изучать свой язык", - сказал президент Венгрии.

Адер заметил, что "в память о венграх, которые потеряли свои жизни, и в память о трагедии Трианонского договора мы можем сказать, что знаем наверняка, почему аннексия Крыма - это такая чувствительная, незаживающая рана для украинцев".

"Мы, венгры, разделяем эту боль. Через нашу преданность идеалам международного права мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил он.

Напомним, президент Евросовета Шарль Мишель заявил во время Крымской платформы, что РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию украинских территорий.