Участники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSии

Участники саммита Крымской платформы, то есть 46 государств и международных организаций, подписали совместную декларацию по результатам саммита.

Во время итогового слова президент Владимир Зеленский отметил, что саммит стал свидетельством для крымчан того, что об оккупированном полуострове помнят.

"Это важно для всех крымчан, которые понимают, что их обманули, использовали, что они нужны РоSSии как склад для хранения оружия. Они будут знать, что о крымчанах не забыли и не забудут", - отметил он.

Президент добавил, что совместная декларация одобрена всеми участниками.

"Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией , обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических ограничительных санкций в отношении РоSSии в случае дальнейшей агрессии, объединение усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - заявил он.

По словам Владимира Зеленского, впервые на международном уровне РоSSийская Федерация признана государством-оккупантом.

"Согласно нормам международного права, она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных организаций", - заявил он.

Теперь в каждой стране-участнице будет определен ответственный чиновник для дальнейшего сотрудничества с Офисом Крымской платформы. Президент подчеркнул, что декларация открыта для присоединения других государств и международных организаций.

РоSSию также пригласили присоединиться к платформе.

В декларации саммита всегда будет строка для подписи представителя РоSSийской Федерации.

"РоSSийская Федерация, которая не принимала участия в саммите, но так активно его обсуждала и комментировала, была настолько активной, что сложилось впечатление, что она - полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка ее настолько интересует, мы приглашаем РоSSию присоединиться к КП для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки. Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя РФ . Думаю, что скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", - заявил президент.

На брифинге после саммита президент добавил, что конечной целью платформы является деоккупация территории Крыма.

На 16 часов сегодня также запланировано заседание Верховной Рады, на котором должны принять обращение к международному сообществу по усилению сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РоSSийской Федерации.

Инициатива Крымской платформы возникла в 2020 году.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имело целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.

С самого начала возникновения идеи платформы РоSSия пыталась всячески дискредитировать эту инициативу.