Задержанных в Черкасской области членов Нацкорпуса отпустили (обновлено)

Шестерых активистов полиция задержала сегодня утром за попытку сорвать акцию по поднятию государственного флага, в которой принимал участие президент Зеленский.

Фото: Нацкорпус

В Черкасской области правоохранители задержали шестерых членов "Нацкорпуса" которые пытались сорвать проведение церемонии поднятия государственного флага с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что у участников акции не было соответствующих разрешений.

"Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - добавили полицейские.

Фото: Нацкорпус

Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действий.

В то же время в Национальном корпусе отметили, что правоохранители напали на ветеранов роSSийско-украинской войны, приехавших на открытие арт-объекта "Сердце Украины" на Черкасщине.

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности, о политике капитуляции и безнаказанности пророSSийских сил. Однако все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом. Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - прокомментировали в Нацкорпусе.

Обновление 14:40. Задержанных в Черкасской области ветеранов отпустили, сообщили в Нацкорпусе.

"Никто, конечно, объяснений незаконного задержания не давал, тем более извинений за разбитую технику и поведение правоохранителей", - отметили активисты.

"В это время Зеленский сидит в Киеве и рассказывает о "будущей деоккупации Крыма". Хочу напомнить, что территории освобождают не саммиты и мирные инициативы, а украинские военные. Те же, от которых Зеленский сегодня отгораживается щитами силовиков", - говорится также в сообщении.

Напомним, сегодня утром при участии президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

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