В Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под земли

Его видно из многих точек города.

В Кривом Роге на День Государственного Флага открыли флагшток-великан высотой 72 метра в парке Героев и подняли на него огромный государственный флаг размером 12х8 м, хорошо видный из многих точек города.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Флагшток был построен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Несколько лет назад воплотили такой патриотический проект в Днепре. Установили в то время самый высокий в стране флагшток с самым большим Государственным Флагом. Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Флагшток в Кривом Роге отличается от днепровского. Он как бы вырастает из-под земли и имеет более объемный вид. Секрет в том, что кронштейны, мачты и крепления к бетону спрятали под землю.

Вокруг флагштока строители обустроили небольшой сквер. Во время его проектирования использовали природный рельеф местного ландшафта. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка". Вечером ее "обозначает" мягкий свет. Ступеньки из черного гранита имеют скрытую подсветку.

Сквер украшают яркие панно, встроенные в стальные стелы с известными символами Украины: Петриковской росписью, Половецкой Бабой, Тарасом Шевченко, Козаком Мамаем. Кривой Рог символизируют знаменитый карьер и современный бренд города - "Рог изобилия", выполненный в "металлургических" цветах и гармонично вписанный в "вышиванку".

Изображения на панно выполнили мастера Днепропетровщины в технике горячей художественной эмали, которая берет начало из Древнего Египта. Она сохраняет яркий цвет веками, не «боится» ультрафиолетовых лучей, влаги и перепадов температуры.

Больше информации о панно на украинском и английском языках посетители могут узнать с помощью QR-кодов.

Строители также озеленили сквер и установили в нем скамьи.

Флагштоки к 30-летию Независимости были установлены по всей стране по инициативе президента Владимира Зеленского.

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