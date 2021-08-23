Из Кабула отправился еще один эвакуационный самолет, на борту - около 100 украинцев

Из Кабула 23 августа отправился еще один эвакуационный самолет Украины. На его борту находятся более 100 сограждан, уведомил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время саммита Крымской платформы.

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На его борту - около 100 украинских граждан. И мы вместе с теми афганцами, которые сталкиваются с угрозой", - отметил он.

Другие детали пока не известны.

Напомним, после того, как "Талибан" зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 граждан нашей и других стран, включая Беларусь . Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Желание покинуть Афганистан высказали еще более 150 украинцев, однако это было сложно сделать из-за отсутствия безопасного коридора. Среди тех, кто хотел вернуться, были 12 военных. РоSSийская пропаганда распространяла информацию о том, что Украина их "бросила". 18 августа Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане".

18 августа Украина отправила второй самолет, 22 августа он прибыл из Кабула. На нем были и украинцы, и иностранцы. Самолет с 83 пассажирами приземлился в аэропорту "Борисполь", среди них - 31 украинец. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что эвакуации ждут еще более 100 украинцев.