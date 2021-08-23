В Черкасской области задержали шестерых членов Нацкорпуса, которые хотели сорвать выступление Зеленского

В полиции отметили, что у участников акции не было соответствующих разрешений.

Фото: Нацкорпус

В Черкасской области правоохранители задержали шестерых членов "Нацкорпуса" которые пытались сорвать проведение церемонии поднятия государственного флага с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что у участников акции не было соответствующих разрешений.

"Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - добавили полицейские.

Фото: Нацкорпус

Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действий.

В то же время в Национальном корпусе отметили, что правоохранители напали на ветеранов роSSийско-украинской войны, приехавших на открытие арт-объекта "Сердце Украины" на Черкасщине.

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности, о политике капитуляции и безнаказанности пророSSийских сил. Однако все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом. Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - прокомментировали в Нацкорпусе.

Напомним, сегодня утром при участии президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

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