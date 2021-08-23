Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"

ЕС будет продолжать политику непризнания аннексии и выступать против любых нарушений международного права.

Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"
Володимир Зеленський і Шарль Мішель
Фото: Пресцентр Кримської платформи

Глава Европейского Совета Шарль Мишель считает, что для сохранения мирового порядка нужно привлекать как можно более широкое международное сообщество для поддержки целостности Украины.

Об этом он сказал в речи в рамках саммита "Крымской платформы".

"Я здесь присутствую, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза - мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - отметил глава Евросовета.

Он добавил, что ЕС будет продолжать политику непризнания аннексии и выступать против любых нарушений международного права.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимной. ЕС также вводит меры, которые помогали бы Украине преодолевать последствия аннексии. В рамках нашей поддержки Украины, в рамках сотрудничества по Соглашению об ассоциации с ЕС Украине с 2014 года были предоставлены более 16 млрд евро", - напомнил Шарль Мишель.

Он заявил также, что позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне в международной повестке дня.

"Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку, для этого мы должны привлекать как можно более широкую поддержку ... К сожалению, РоSSия продолжает действовать способом, который фактически продолжает начатую оккупацию, аннексию. Милитаризация региона приносит беспокойство, это надо вернуть назад, мы должны противодействовать попыткам РоSSии насильственно интегрировать полуостров в свои границы. Все эти моменты, деструктивные шаги на полуострове, должны быть прекращены", - заявил глава Евросовета.

Напомним, 23 августа в Киеве стартовал инаугурационный саммит Крымской платформы. По его результатам будет принята совместная декларация. Участниками стали 46 государств и международных организаций.

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