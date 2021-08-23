Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"

ЕС будет продолжать политику непризнания аннексии и выступать против любых нарушений международного права.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель считает, что для сохранения мирового порядка нужно привлекать как можно более широкое международное сообщество для поддержки целостности Украины.

Об этом он сказал в речи в рамках саммита "Крымской платформы".

"Я здесь присутствую, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза - мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией ", - отметил глава Евросовета.

Он добавил, что ЕС будет продолжать политику непризнания аннексии и выступать против любых нарушений международного права.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимной. ЕС также вводит меры, которые помогали бы Украине преодолевать последствия аннексии. В рамках нашей поддержки Украины, в рамках сотрудничества по Соглашению об ассоциации с ЕС Украине с 2014 года были предоставлены более 16 млрд евро", - напомнил Шарль Мишель.

Он заявил также, что позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне в международной повестке дня.

"Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку, для этого мы должны привлекать как можно более широкую поддержку ... К сожалению, РоSSия продолжает действовать способом, который фактически продолжает начатую оккупацию, аннексию. Милитаризация региона приносит беспокойство, это надо вернуть назад, мы должны противодействовать попыткам РоSSии насильственно интегрировать полуостров в свои границы. Все эти моменты, деструктивные шаги на полуострове, должны быть прекращены", - заявил глава Евросовета.