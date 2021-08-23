Цветами украинского флага "раскрасят" Ниагарский водопад и Совет Европы

В мире стартовала международная акция ко Дню Государственного Флага и 30-й годовщине Независимости Украины.

Как информирует МИД , в рамках этой инициативы в крупные города по всему миру и места расположения ключевых международных организаций были доставлены символические 30-метровые государственные флаги Украины. Там их развернули представители местных украинских общин вместе с украинскими дипломатами.

"В частности, желто-голубые флаги развевались в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки и в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов «Flame Towers» в Азербайджане.

В Греции воздушный шар пронес Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости нашего народа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе президента Украины, к 30-летию независимости Украины в цвета нашего национального флага также «раскрасят» Ниагарский водопад, на границе Канады и США , и здание Совета Европы в Страсбурге.

Добавим, в Украине государственные флаги были подняты во всех регионах Украины. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в том числе фасады Верховной Рады, Национальной оперы и дворца "Украина" в Киеве .

Напомним, сегодня утром при участии президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.