Цветами украинского флага "раскрасят" Ниагарский водопад и Совет Европы
Стартовала международная акция ко Дню Государственного Флага и 30-й годовщине Независимости Украины.
В мире стартовала международная акция ко Дню Государственного Флага и 30-й годовщине Независимости Украины.
Как информирует МИД, в рамках этой инициативы в крупные города по всему миру и места расположения ключевых международных организаций были доставлены символические 30-метровые государственные флаги Украины. Там их развернули представители местных украинских общин вместе с украинскими дипломатами.
"В частности, желто-голубые флаги развевались в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки и в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов «Flame Towers» в Азербайджане.
В Греции воздушный шар пронес Государственный Флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости нашего народа", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Офисе президента Украины, к 30-летию независимости Украины в цвета нашего национального флага также «раскрасят» Ниагарский водопад, на границе Канады и США, и здание Совета Европы в Страсбурге.
Добавим, в Украине государственные флаги были подняты во всех регионах Украины. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в том числе фасады Верховной Рады, Национальной оперы и дворца "Украина" в Киеве.
Напомним, сегодня утром при участии президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.
В Киеве на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" торжественно подняли самый большой украинский государственный флаг.