Шмыгаль предлагает провести с Хорватией совместный бизнес-форум

В октябре должно состояться заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича осуществить официальный визит в Украину в октябре 2021 года для проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом шла речь во время их встречи 23 августа.

"Наше совместное участие в этом мероприятии станет одним из ключевых элементов укрепления сотрудничества", - сказал Премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что Украина также заинтересована в проведении в рамках этого визита двустороннего украинско-хорватского бизнес-форума.

Фото: kmu.gov.ua

Глава украинского правительства добавил, что важным механизмом украино-хорватского взаимодействия также остается созданная по инициативе Андрея Пленковича двусторонняя рабочая группа по сотрудничеству. Во время встречи стороны договорились о подготовке ее очередного заседания.

Шмыгаль отметил, что Правительство Украины заинтересовано в активизации экономического сотрудничества с Хорватией как в традиционных отраслях промышленности: энергетике, сельском хозяйстве, туризме, так и в учреждении двустороннего сотрудничества по новым актуальным направлениям. В частности, в сфере цифровизации и кибербезопасности.

Фото: kmu.gov.ua

Украинский премьер отметил оживление в этом году двусторонней деловой активности, что положительно сказывается на динамике торговли между Украиной и Хорватией.

"Рост товарооборота на 18% по результатам пяти месяцев добавляет нам оптимизма на восстановление тенденции увеличения объемов торговли между Украиной и Хорватией", - сказал Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua

Глава украинского правительства отметил, что для Украины станет ценным опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий и реабилитации ветеранов. Андрей Пленкович со своей стороны отметил, что Хорватия готова помочь Украине в этих направлениях, а также оказать поддержку в вопросе разминирования территорий.