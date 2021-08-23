В Киеве стартовал Саммит первых леди и джентльменов

Мероприятие проходит в Соборе Святой Софии.

В Киеве стартовал Саммит первых леди и джентльменов
Олена Зеленська

В Киеве в Соборе Святой Софии стартовал Саммит первых леди и джентльменов, инициатором которого выступила Елена Зеленская.

Модератором мероприятия стала Мария Ефросинина - ведущая и амбасадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине. С приветственным словом выступила первая леди Украины.

"Это первое собрание первых леди и джентльменов в таком широком составе. Это первая международная площадка для решения вопросов, требующих первоочередного решения. Но в повестке дня многих первых лиц они, к сожалению, не всегда стоят первыми. Обещаю, это было последнее слово "первый" в речи. На больших политических площадках, где обсуждаются важные темы, к сожалению, не всегда остается время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступа к медицинским, социальным услугам для всех. По моему мнению, если бы именно этим вопросам было посвящено основное время, в мире могли бы не так остро стоять вопросы глобальной безопасности, войн, ядерного и химического оружия", - обратилась к присутствующим Елена Зеленская.

Целью мероприятия является создание международной диалоговой платформы, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем по всему миру, сообщили в пресс-службе Офиса президента. Ожидается, что участники саммита будут совместно реализовывать проекты для благосостояния людей.

Темой саммита является "Мягкая сила в новой реальности", а участниками стали гости из более 20 стран. Это жены и мужья глав иностранных государств, международных и украинских экспертов из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста-Рики, а также представителей Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины.

В частности, участниками стали супруга президента Европейского Совета Амели Дербаудренгьен-Мишель, первая леди Израиля Михель Герцог, первая леди Латвии Андра Леви, первая леди Хорватии Саня Музыч Миланович, первая леди Литовской Республики Диана Науседене, первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес, глава Национальной комиссии по делам женщин Ливана Клодин Аун, первая леди Бразилии и другие.

Иностранные гости прибыли в Украину, в частности, и для участия в Крымской платформе, начало которой запланировано на 11:30.

Спецгостем мероприятия стал американский публицист и экономист Насим Николас Талеб.

Результатом саммита станет подписание открытой декларации, которая зафиксирует стремление к совместным действиям.

Напомним, что в июле Елена Зеленская анонсировала первый Саммит первых леди и джентльменов, который должен был пройти накануне Дня Независимости. По мнению первой леди Украины, саммит положит начало красивой традиции и новой платформе для обсуждения актуальных вызовов.

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