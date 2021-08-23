В Киеве подняли самый большой флаг Украины

В церемонии приняли участие ветераны-защитники Украины, депутаты Киевсовета, представители столичной власти.

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве торжественно подняли самый большой государственный флаг Украины. Флаг установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Церемония состоялась по случаю Дня Государственного Флага Украины. В ней приняли участие ветераны-защитники Украины, депутаты Киевсовета, представители столичной власти, сообщили в Киевсовете.

Также во время церемонии, уже по традиции, мэр столицы вручил 30 паспортов 16-летним талантливым киевлянам.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Рад приветствовать всех в День Государственного Флага Украины! Год назад здесь, на печерских холмах, мы подняли самый большой и самый высокий украинский флаг, который виден из многих уголков нашего города! Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг - один из главных символов нашей страны. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем, и ночью киевляне и гости нашего города", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Он напомнил, что к 30-й годовщине независимости Украины на флагштоке установили новый трезубец. Конструкция обновленного трезубца, который изготовили на одном из столичных предприятий - более легкая и оснащена поворотным механизмом.

"И я рад, что мы начали такую добрую традицию в День флага и в канун Дня Независимости собираться в этом красивом месте, вручать паспорта нашей талантливой молодежи и начинать празднование. И для меня честь сегодня поднимать наш государственный флаг вместе с ветеранами АТО/ООС, с нашими защитниками", - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что государственный флаг для украинцев - это не просто национальный символ.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Для нас, украинцев, государственный флаг - это оберег. Оберег для наших защитников, которые отстаивают независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Оберег для тех, кто боролся за европейский выбор Украины во время Революции Достоинства. Это - оберег для наших талантливых спортсменов, которые представляют Украину на олимпиадах и чемпионатах. Это - символ победы и силы духа, который устанавливают украинские альпинисты, когда покоряют очередную вершину. Посвятив много лет большому спорту, я, как никто, знаю, какую поддержку и силу к победе дает наш желто-голубой флаг. Равняемся на наш величественный флаг! Поздравляю всех с Днем Государственного Флага и с Днем Независимости Украины! Слава Украине!", - провозгласил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, с участием президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

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