За сутки оккупанты четыре раза открывали огонь

Сегодня враг еще не стрелял.

За сутки оккупанты четыре раза открывали огонь
Фото: pravda.com.ua

В воскресенье, 22 августа, в районе боевых действий на Донбассе Объединенными силами были зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Марьинки роSSийские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Около Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

С утра понедельника, 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил на IV международном волонтерском и ветеранском форуме, что Вооруженные силы должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий.

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