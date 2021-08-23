Украина отмечает День Государственного Флага

Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага, установленный указом Президента Украины 23 августа 2004 года.

Указ был привязан к 23 августа 1991 года, когда после провала путча в Москве группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. 4 сентября его подняли над зданием парламента.

Этот указ был дополнен в 2009 году, когда в него добавили официальную церемонию поднятия флага 23 августа и во время других государственных праздников.

Ежегодно 23 августа в 9:00 государственный флаг Украины поднимают в Киеве , областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

Сегодня же с участием президента Владимира Зеленского Государственный флаг Украины подняли в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

"Поздравляю всех нас с праздником. Сегодня нас объединит совместное действие, объединит общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину, поднимать Украину только вместе и только ввысь. С Днем Государственного флага Украины!", - отметил президент.

Напомним, на площади Конституции, перед зданием Верховной Рады, торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины.