Остановки в израильском городе украсили поздравлениями Украине с Днем Независимости

В Ришон Ле-Цийоне также разместили плакаты с видами украинских городов.

Накануне Дня Независимости Украины остановки автобусов в израильском городе Ришон Ле-Цийон украсили плакаты с видами городов Украины и поздравлением с праздником.

Об этом сообщили в организации "Israeli Friends of Ukraine".

На плакатах также размещена информация о выдающихся евреях-выходцах из городов-побратимов Ришон Ле-Цийона: Харькова, Львова и Кременчуга, а также Киева , Днепра, Одессы, Черновцов.

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

"А мы предлагаем вам принять участие в квесте: тот из вас, кто найдет, сфотографирует первым наибольшее количество остановок и опубликует из с хэштегом # я_звідси - получит сувенир! Подсказка: большинство плакатов расположены в центре города, но не только!", - говорится в сообщении.

Акция проведена по инициативе "Israeli Friends of Ukraine" и "Israeli Ukrainian Alliance", при поддержке Фонда "Украинско-Еврейская встреча" (Канада), Общественного движения "Ришон" Израиль и Посольства Украины в Государстве Израиль.

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman