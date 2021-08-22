Зеленский вручил семь первых наград "Национальная легенда Украины"

Среди лауреатов - Олег Блохин и София Ротару.

Зеленский вручил семь первых наград "Национальная легенда Украины"
Фото: Скріншот відео

Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды "Национальная легенда Украины".

Трансляция мероприятия проходила на странице Офиса президента в фейсбуке.

Лауреатами новой награды стали:

  • "Национальная легенда украинской поэзии" Юрий Рыбчинский;

  • "Национальная легенда украинской живописи" Иван Марчук;

  • "Национальная легенда украинского футбола" Олег Блохин;

  • "Национальная легенда украинского хореографии" Мирослав Вантух;

  • "Национальная легенда украинского балета" Елена Потапова;

  • "Национальная легенда украинской музыки" София Ротару.

Также награду получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.

"Сегодня награду получили семь выдающихся украинцев. Семь великих имен. Семь национальных легенд", - сказал Зеленский, представляя лауреатов.

Напомним, 17 августа Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины", удостаиваются которой за личные заслуги в становлении независимой Украины.

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