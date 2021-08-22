Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабмине

Президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени", - сказал Зеленський. Так он ответил на вопрос журналиста "Есть ли уже так называемый список "на вылет" из правительства?».

При этом он не уточнил, кого именно будет уволено.

О работе депутатов Верховной Рады, Зеленский отметил, что пока не рассматривает вопрос роспуска парламента.

"Если наши законодатели не будут заниматься своей работой - писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот - бороться с президентом, с той или иной реформой - антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество - не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украины и смену руководства Верховной Рады ", - сказал президент.

Напомним, в 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду предыдущего созыва, что позволило ему получить в парламенте собственное большинство. С тех пор он неоднократно отмечал, что не собирается распускать Раду.

Очередные выборы Верховной Рады должны состояться в 2023 году.