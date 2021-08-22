В Черногории протестовали против нового лидера Сербской православной церкви

Решение провести церемонию в Цетинском монастыре возмутило многих черногорцев, которые заявляют, что это оскорбление длительной борьбы за суверенитет и независимость.

В Черногории протестовали против нового лидера Сербской православной церкви
Митрополит Іоанікій II
Фото: ru.wikipedia.org

Тысячи черногорцев в городе Цетине, что является одной из "столиц" страны наряду с Подгорицей, вышли на митинг против назначения нового главы Сербской православной церкви в Черногории.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Планируется, что в следующем месяце митрополит Иоанникий II будет официально назначен лидером Сербской православной церкви в стране. Однако, решение церковной власти провести церемонию в Цетинским монастыре возмутило многих черногорцев, которые заявляют, что это оскорбление длительной борьбы Черногории за суверенитет и независимость.

Участники марша размахивали флагами и несли транспаранты с осуждением будущей интронизации.

На месте акции обеспечивали порядок сотни полицейских.

Напомним, Черногория, которая провозгласила независимость от Сербии в 2006 году, разделена на тех, кто считает себя черногорцами, и тех, кто отрицает существование черногорской нации. Около 30% 600-тысячного населения страны идентифицирует себя как сербы. Сербская православная церковь преобладает в стране.

20 ноября прошлого года патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где он проходил лечение от коронавируса. Патриарх был госпитализирован в начале ноября после положительного теста на ковид. Это произошло через несколько дней после того, как он возглавил богослужение при большом скоплении народа на похоронах церковного иерарха в Черногории, который умер от COVID-19.

Ириней называл просьбу Украины об автокефалии "богохульством раскольника".

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