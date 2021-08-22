Зеленский встретился с премьер-министром Грузии

Зеленский и Гарибашвили договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Зеленский встретился с премьер-министром Грузии
Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Гарибашвили, который находится в Украине с трехдневным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Грузию за последовательную и четкую позицию по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии.

Президент высоко оценил мощную поддержку со стороны Грузии инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата с деоккупации полуострова.

Зеленский и Гарибашвили также договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам безопасности ситуации и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также они обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации вступления стран в НАТО.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль также обсудил с грузинским премьером расширение инвестиционного сотрудничества.

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