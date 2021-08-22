На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военный

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки роSSийские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединённых сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил на IV международном волонтерском и ветеранском форуме, что вооруженные силы должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий.