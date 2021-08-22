Меркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через Украину

Планируется введение должности специального уполномоченного по делам транзита.

Меркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через Украину

Германия хочет, чтобы договор о транзите роSSийского газа через Украину был продлен как можно скорее.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и из-за того, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из РоSSии в Европу. Я с роSSийским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который действует до 2024 года", - сказала Меркель.

Она добавила, что Германия будет об этом говорить "и в Европе, и с компаниями, которые здесь связаны с этим".

Меркель отметила, что планируется введение должности специального уполномоченного по делам транзита. "Мы едины с Америкой в том, что газ нельзя использовать как оружие. Поэтому мы с американцами будем вести эти переговоры", - сказала канцлер.

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