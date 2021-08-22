Украина готова направить бутилированную воду в Крым в случае катастрофы, - Минреинтеграции

Правительство обратилось к международным организациям относительно предоставления такой возможности.

Украина готова направить бутилированную воду в Крым в случае катастрофы, - Минреинтеграции
Северо-Крымский канал
Фото: ikrim.net

В случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды Украина готова направить на полуостров воду, но только бутилированную в рамках гуманитарной помощи.

Об этом эксклюзивно LB.ua рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", - говорит заместитель профильного министра.

Также Яременко отметил, что из Северо-Крымского канала днепровская вода в Крым попадет только после деоккупации полуострова. До этого времени за все, что там происходит, отвечает РоSSия как страна-оккупант.

Из-за засушливой зимы 2019-2020 годов и отсутствия днепровской воды из Северо-Крымского канала в населенных пунктах Крыма начались проблемы с водой. В крупных городах вода идет по часам, а в 30 населенных пунктах колодцы и скважины уже пересохли. Туда привозят только цистерны с водой. Оккупационные власти на решение проблемы уже безрезультатно выделили более 50 миллиардов рублей.

По данным "Крым.Реалии", на март 2021 года на юге Крыма уже высохли семь рек, еще шесть обмелели.

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