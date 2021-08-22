Данилов: влияние олигархов на Раду очень большое, и это - угроза для Украины

"Влияние - это те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают".

Данилов: влияние олигархов на Раду очень большое, и это - угроза для Украины
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что законодательная власть в Украине подвергается влиянию олигархов, что несет угрозу для страны.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина".

"Влияние олигархов именно на Верховную Раду на сегодняшний день есть очень и очень большим. Мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно останавливать. Нужно понимать, что влияние олигархов на законотворческую деятельность - а это один из элементов их (олигархов, - ред.) существования - это те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают. Они их оплачивают и потом мы с вами живем в очень тяжелой ситуации - и именно по этим законам. Нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует. Это угроза", - заявил Данилов.

Он предложил главе парламента и члену СНБО Дмитрию Разумкову указывать на склонность членов СНБО и тех, кого он считает олигархами, к возможной коррумпированности.

"Давайте начнем с главы Верховной Рады, члена Совета национальной безопасности и обороны. Если он считает, что кого-то из членов СНБО могут коррумпировать олигархи, тогда нужно указывать непосредственно, кто к этому склонен, и есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут подвергнуться этому искушению", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, законопроект об олигархах уже прошел первое чтение. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и представление "деклараций" о контактах с олигархами.

На днях Разумков продолжил полемику с Даниловым по поводу этого закона. Ранее спикер парламента несколько раз говорил, что в СНБО может возникнуть конфликт интересов: если кто-то из членов Совбеза находится в коррупционных отношениях с крупным бизнесом. К тому же он может не проголосовать за включение его владельца в список олигархов.

В ответ на это Данилов сказал, что не видит конфликта интересов, и попросил Разумкова уточнить, кого он считает олигархом в СНБО. Спикер ответил, что "в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы появились".

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