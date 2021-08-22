Премьер Швеции заявил, что уйдет в отставку этой осенью

Об этом он заявил в своем выступлении в воскресенье.

Премьер Швеции заявил, что уйдет в отставку этой осенью
Стефан Левен
Фото: facebook.com/EmbassyofSwedeninKyiv

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ноябре уйдет с должности лидера Социал-демократической рабочей партии и премьер-министра страны.

Об этом он заявил в своем выступлении в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Глава шведского правительства объяснил, что это решение "созревало некоторое время".

"Я был главой партии 10 лет, премьер-министром - семь лет. Но всему приходит конец. Я хочу создать своему преемнику лучшие условия... Я сообщил в исполнительный комитет партии и главе комитета по выдвижению кандидатур, что хочу оставить должность главы партии на партийном съезде в ноябре, а затем также прошу быть уволенным с должности премьер-министра", - сказал Львен.

Напомним, этим летом Левен стал первым премьер-министром Швеции в истории, которому объявили вотум недоверия. Это случилось после ссоры из-за контроля за арендой жилья. Однако, оппозиция не смогла сформировать дееспособную коалицию, потому Левен снова вернулся на должность.

64-летний Стефан Левен пришел в политику после того, как возглавил один из самых влиятельных профсоюзов Швеции, IF Metall, после карьеры сварщика.

Ему уже высказывали вотум недоверия в 2018 году. На период досрочных выборов он возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии пытались создать парламентское большинство, но попытка удачей не закончилась. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

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