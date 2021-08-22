Меркель получила украинский "Орден Свободы"

Зеленский поблагодарил ее за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой - Орденом Свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Он поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда есть и будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Зеленский.

Отметим, "Орден Свободы" - государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивания конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"Орден Свободы" является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

Напомним, сегодняшний визит Меркель в Украину является ее прощальным двусторонним визитом в качестве федерального канцлера.