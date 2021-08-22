Зеленский обсудит возрождение украинского флота с Байденом

"В этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров".

Зеленский обсудит возрождение украинского флота с Байденом

Украина будет возрождать и укреплять свой военно-морской флот, чтобы разблокировать и сделать более безопасным Черноморский и Азовский регионы.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в заявлении для представителей СМИ по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

"Развитие нашего украинского Черноморского флота нужно нам для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому РоSSия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров. И теперь, из туристическому сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил для сравнения, авианосец", - рассказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров, и наше государство работает в этом направлении.

"Мы обращались в Великобританию - получили поддержку. Обращались в Соединенные Штаты, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с Президентом Байденом", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах модернизации Военно-морских сил ВСУ. Приоритетами Зеленского, как президента, для украинских моряков есть современные корабли, вооружение и ракетное оружие.

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