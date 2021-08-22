Украина до сих пор рассчитывает на оружие из Германии, - Зеленский

В то же время с Меркель о поставках оружия он еще не говорил.

Украина до сих пор рассчитывает на оружие из Германии, - Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор рассчитывает и ожидает оружие из Германии.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Мы обращались по поставкам оружия к немецкому правительству и так или иначе получали отказ, поэтому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем - в рамках натовских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это, действительно, сильно рассчитываем и ожидаем", - сказал он.

Президент добавил, что в "рамках наших договоренностей с Германией и сотрудничества с НАТО Украина ожидает и снайперские винтовки, и еще много вещей, кроме флота, и военных катеров".

"Это большой и долгий разговор", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что с Меркель он один на один о поставках оружия не говорил. "Вероятно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - сказал президент.

Напомним, в конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие. Киев, в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудиями GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, - была "открытой". В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что идею поддержал глава Комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рьоттген.

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В июне глава МИД Украины Кулеба назвал решение Германии не экспортировать вооружение в Украину "слабым с политической и моральной точки зрения". Кроме того, глава МИД намекнул, что некоторые страны отказались от поставок оружия в Украину исключительно по политическим причинам.



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