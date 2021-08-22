Министры энергетики Украины, Германии и США обсудят вопросы транзита газа, - Зеленский

"Может, там появятся более конкретные вещи - переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 августа, в Киеве состоится встреча министров энергетики Украины, Германии и США , на которой будут обсуждаться вопросы транзита газа через Украину.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Мы, действительно, обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Встречаться должны три министра энергетики - Украины, Германии и США . Может, там появятся более конкретные вещи - переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - отметил украинский президент.

Он отметил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".

"Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что она может потерять после 2024 года, кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в ходе совместной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не замечать, что “Северный поток-2” является оружием, – неправильно.

Президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2", чтобы не портить отношения с Германией. Американская администрация объяснила, что на этапе, когда газопровод уже почти достроен, это уже не имеет смысла.

РоSSия завершила прокладку первой нитки "Северного потока - 2" и готовится к наполнению ее газом.