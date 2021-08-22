Министры энергетики Украины, Германии и США обсудят вопросы транзита газа, - Зеленский
"Может, там появятся более конкретные вещи - переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 августа, в Киеве состоится встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будут обсуждаться вопросы транзита газа через Украину.
Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.
"Мы, действительно, обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Встречаться должны три министра энергетики - Украины, Германии и США. Может, там появятся более конкретные вещи - переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - отметил украинский президент.
Он отметил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".
"Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что она может потерять после 2024 года, кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
Напомним, в ходе совместной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не замечать, что “Северный поток-2” является оружием, – неправильно.
Президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2", чтобы не портить отношения с Германией. Американская администрация объяснила, что на этапе, когда газопровод уже почти достроен, это уже не имеет смысла.
РоSSия завершила прокладку первой нитки "Северного потока - 2" и готовится к наполнению ее газом.
В то же время появилась информация, что США и Германия планируют компенсировать Украине потерю сборов за транзит роSSийского газа после запуска трубопровода "Северный поток - 2".