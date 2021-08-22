Шмыгаль обсудил с грузинским премьером расширение инвестиционного сотрудничества

Главы правительств обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации и инфраструктурных проектах.

Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества.

На этом акцентировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили 22 августа.

Главы правительств обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развитии совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.

Фото: kmu.gov.ua/news

Шмыгаль подчеркнул, что динамика двусторонней торговли товарами между Украиной и Грузией вышла на положительный тренд, достигнув по итогам 5 месяцев 2021 года 32% роста.

"Надеюсь, нам удастся развить его после экспертных переговоров в рамках Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, десятое заседание которой запланировано провести в Тбилиси в конце сентября этого года", - сказал премьер-министр Украины.

Денис Шмыгаль выразил заинтересованность в дальнейшем интенсивном развитии транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры Черноморских портов и переправ между государствами.

Фото: kmu.gov.ua/news

Премьер-министры Украины и Грузии договорились продолжать совместную работу с Европейской Комиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.

Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили также подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на международном уровне, в частности, координацию совместных шагов с целью ускорения приобретения полноправного членства в ЕС и НАТО.

Фото: kmu.gov.ua/news

Премьер-министр Грузии со своей стороны отметил, что стороны интенсифицировали двустороннее сотрудничество и перешли на новый уровень. В частности, страны работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - отметил Ираклий Гарибашвили.

Фото: kmu.gov.ua/news

Фото: kmu.gov.ua/news

Напомним,в июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию, где подписал Декларацию Батумского саммита, одобренную главами государств Ассоциированного трио относительно европейской интеграции.

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