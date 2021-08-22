"К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не происходит, как хотелось бы".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предлагает провести встречу в Нормандском формате на уровне президентов.

Об этом она заявила во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве .

"Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как бы этого ни хотелось. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не происходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести (встречу) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и роSSийского, и французского, и украинского президентов", - сказала Меркель.

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"Если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным", - отметила она.

Президент Зеленский готов нас поддерживать, добавила немецкий канцлер.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая встретилась с ним перед визитом в Киев , "повлиять" на украинскую власть.

Со своей стороны, Меркель заявила, что до последнего дня в должности будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Меркель не останется на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве , и празднование Дня Независимости 24 августа.