Меркель предлагает провести встречу в нормандском формате на уровне президентов

"К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не происходит, как хотелось бы".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предлагает провести встречу в Нормандском формате на уровне президентов.

Об этом она заявила во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как бы этого ни хотелось. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не происходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести (встречу) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и роSSийского, и французского, и украинского президентов", - сказала Меркель.

Фото: скриншот

"Если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным", - отметила она.

Президент Зеленский готов нас поддерживать, добавила немецкий канцлер.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая встретилась с ним перед визитом в Киев, "повлиять" на украинскую власть.

Со своей стороны, Меркель заявила, что до последнего дня в должности будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Меркель не останется на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, и празднование Дня Независимости 24 августа.

Меркель в последний раз была в Москве в январе 2020 года, а в Киеве - в ноябре 2018 года.

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