ВСУ должны готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий, - Залужный

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на IV международном волонтерском и ветеранском форуме, пишет Interfax.com.ua.

"ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения - даже в таких условиях, которые сегодня есть, для минимизации потерь, и самое главное - подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - cказал он.

Залужный отметил, что война на востоке Украины продолжается и почти каждый день есть убитые и раненые.

"У нас еще есть реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы должны к ней готовиться", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

Он также считает важным, "чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество не отделило от себя ветеранов и волонтеров".

Напомним, Залужный ранее заявил, что Украина готова к отражению атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов.