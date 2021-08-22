СНБО дал правительству поручение по стабилизации ситуации с МАУ

Правительство должно минимизировать угрозу внезапного прекращения сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины.

СНБО дал правительству поручение по стабилизации ситуации с МАУ
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Совет национальной безопасности и обороны дал Кабинету министров Украины ряд поручений для стабилизации ситуации с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины".

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Правительство должно принять меры по обеспечению бесперебойной работы авиационной отрасли. Должен быть утвержден план действий по минимизации рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности государственным предприятиям "Обслуживание воздушного движения Украины" и "Международный аэропорт "Борисполь" из-за невыполнения МАУ обязательств перед этими предприятиями.

Также нужно минимизировать угрозы невыполнения Государственной авиационной службой Украины комплексных мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ государственных сборов.

А также - угрозу внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины в результате его неудовлетворительного финансового состояния.

"На это Кабинету министров дают ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что ситуация, которая в свое время была с "Аэросвитом", никоим образом не повторилась", - добавил Данилов.

Напомним, в июне 2021 года президенту авиакомпании МАУ, экс-директору международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне вручили обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

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