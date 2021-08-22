В Афганистане еще остается более 100 украинцев - Ермак

Эвакуацию проведут в ближайшие дни.

В Афганистане еще остается более 100 украинцев - Ермак
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В Афганистане еще остается более 100 украинцев, эвакуацию которых проведут в ближайшие дни.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в эфире телеканала “Украина-24”.

"У нас в Афганистане остается еще более 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Мы не оставим ни одного украинца в беде, в каком бы уголке мира он ни находился", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что людей эвакуировали фактически из боевых действий.

"Придет время, и мы сможем рассказать о героизме, который проявили наши военные. Мы сможем показать вам кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. Первая женщина, которая выходила из самолета, была на 8-м месяце беременности", - сказал он.

Напомним, после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 граждан нашей и других стран, в том числе Беларуси. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

Желание покинуть Афганистан высказали еще более 150 украинцев, однако это было сложно сделать из-за отсутствия безопасного коридора. Среди тех, кто хотел вернуться, было 12 военных. РоSSийская пропаганда распространяла информацию о том, что Украина их "бросила". 18 августа Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане".

22 августа из Кабула прибыл второй эвакуационный борт с украинцами и иностранными гражданами. Самолет с 83 пассажирами приземлился в аэропорту "Борисполь", среди них - 31 украинец.

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