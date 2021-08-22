Враг стрелял на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В воскресенье нарушений не было.

Враг стрелял на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Фото: ukrinform.ua

В течение субботы, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Погиб львовянин Василий Островский.

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