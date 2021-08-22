Враг стрелял на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
В воскресенье нарушений не было.
В течение субботы, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.
Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро воскресенья, 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в четверг, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, из которых - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Погиб львовянин Василий Островский.