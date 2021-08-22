Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, - Меркель

Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"РоSSия является участником конфликта, и поэтому правильно, что Украина отказываетесь вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - заявила она.

Напомним, в апреле этого года Владимир Зеленский в который раз предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с вожаками "ДНР" и "ЛНР". Такие же требования со стороны РоSSии звучат в ходе консультаций в Минске.